WSJ: ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО, несмотря на обученных военных и технику альянса

Российские военные готовы к предстоящему наступлению ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Wall Street Journal заявило, что запланированное Киевом на весну 2023 года контрнаступление не получится в стиле НАТО, несмотря на обученных военных и разнообразие техники Североатлантического альянса.

“Несмотря на обучение и приток техники НАТО, Украина не сможет начать атаку в стиле НАТО... Чтобы выбить окопавшегося врага, как хочет сделать Украина, традиционный подход США и союзников начался бы с массированного воздушного удара с использованием самолетов и крылатых ракет” – отмечено в статье.

Бывший американский подполковник Джон Нагл считает, что украинская армия не будет рисковать своей авиацией в лобовой атаке из-за недостатка истребителей и боевых вертолетов. Вместо атаки с воздуха, по мнению экспертов, Киев попытается атаковать высокоточным оружием дальнего действия наземного базирования, а также артиллерией НАТО. Также в статье отмечено, что ВСУ имеют в распоряжении совсем немного современных боевых танков для последующего сухопутного наступления.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассмотрел все возможные сценарии будущего наступления, а также на месте убедился не только в готовности российских сил к отражению внезапных атак ВСУ, но и в высоком боевом духе солдат ВС РФ.

Напомним, на фоне огромных потерь ВСУ, некоторые эксперты начали сомневаться в возможности Киева провести запланированное наступление весной 2023 года.