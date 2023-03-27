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НовостиПолитика27 марта 2023 12:20

WSJ: новое западное оружие не даст Киеву решающего преимущества для возвращения территорий

Украинская армия не сможет наступать в стиле НАТО
Сергей ЧИКОВ
Российские военные готовы к предстоящему наступлению ВСУ

Российские военные готовы к предстоящему наступлению ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Wall Street Journal, ссылаясь на мнение неназванных западных дипломатов, заявило о том, что поставки западного вооружения не предоставят Киеву решающего преимущества в запланированном на весну 2023 года наступления и возврат территорий.

“Даже недавно получив вооружение, украинские силы вряд ли получат настолько решающее преимущество на поле боя, чтобы Киев мог потребовать вернуть все территории” – говорится в статье.

Ранее в этом же издании приводили слова западных экспертов о том, что ВСУ не смогут наступать в стиле НАТО несмотря на обилие техники альянса и обученных работе на ней военных из-за существенного дефицита боевой авиации.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно проанализировал возможные сценарии атаки украинской армии в возможном весеннем контрнаступлении. По его словам, недавние “разведки боем” ВСУ на Запорожском направлении показали не только готовность ВС РФ к отражению любых, даже внезапных атак, но и высокий боевой дух и “боевой азарт” российских бойцов.