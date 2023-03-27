Эксперт Роспотребнадзора Покровский сообщил о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах РФ

В Роспостребнадзоре рассказали о распространении ВИЧ-инфекции в регионах страны Фото: pexels.com

В девяти регионах России фиксируется первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции, свидетельствующая об единичных случаях заражения. Об этом сообщил глава Специализированного научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Его слова приводит РИА Новости.

"Девять регионов у нас начальные, это в основном небольшие национальные республики", - уточнил Покровский.

По его словам, в 27 субъектах страны наблюдается генерализованная стадия, при которой заражено свыше 1% беременных.

Еще в 48 российских регионах фиксируют концентрированную стадию, когда заражение ВИЧ-инфекцией наблюдается у 5% и более определенного контингента, как правило, у наркозависимых.

Напомним, министерство здравоохранения России опровергло сообщения средств массовой информации, которые со ссылкой на данные ЮНЭЙДС сообщили, что РФ входит в пятерку стран с наиболее высокими темпами распространения ВИЧ-инфекции.

Минздрав обратил внимание, что с 2000 по 2021 год охват тестирования на ВИЧ-инфекцию в стране увеличился почти вдвое – с 24 млн до 42 млн человек. При этом на протяжении последних трех лет заболеваемость снизилась почти на треть (-31,4%) – с 58,6 до 40,2 случаев на 100 тысяч человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,76 года. Это самый большой зафиксированный с начала 90-х годов прирост. По итогам 2021 года ожидаемая продолжительность жизни составляла 70,1 года.