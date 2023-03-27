ВСУ применяет тактику выжженной земли в жилом секторе Артемовска Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины начали применять в Артемовске тактику выжженной земли, уничтожая жилой сектор на юге города, рассказал один из российских бойцов.

Как передает РИА Новости, украинские войска «уничтожают все, что сдали» российским силам. По словам одного из жителей Артемовска, ВСУ усилили обстрелы жилого района на южной окраине города.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские силы взяли под полный контроль территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), куда ранее приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Бойцы нашли второй проход в цеха предприятия, откуда военные ВСУ нападения не ждали.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что решение Зеленского направить в Артемовск как можно больше военных привело к тому, что город стал ловушкой для крупного соединения украинских войск.