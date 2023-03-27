ВСУ стали реже использовать авиацию в Артемовске Фото: ru.wikipedia.org

Вооруженные силы Украины все реже используют авиацию на Артемовском направлении, рассказал один из российских бойцов, принимающий участие в боевых действиях в Артемовске.

"Украинская авиация встречается сейчас очень редко. В основном самолеты, вертолеты, но их осталось очень мало", – заявил он в беседе с РИА Новости.

В тоже время, по его словам, авиация российских сил обстреливает украинские позиции достаточно интенсивно.

Напомним, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире радио “Комсомольская правда” заявил, что украинская армия находится в критической ситуации под Артемовском. По его мнению, об этом свидетельствует решение Киева перебрасывать туда свои элитные подразделения, проходившие подготовку в странах НАТО.

Ранее после некоторых разногласий между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским было принято решение отстаивать Артемовск. Зеленский считает, что взятие Артемовска российскими силами развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Коц: Свалив дрон США, мы показали, что с американцами можно и нужно разговаривать с позиции силы (подробнее)