Президент Словакии Чапутова заявила о снижении моральной и материальной поддержки Киева

Граждане Словакии отмечают ухудшение жизни из-за наплыва украинских беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Словакии Зузана Чапутова на Братиславской конференции по внешней политике заявила о снижении поддержки Украины. По ее словам, множество граждан республики готовы поддерживать украинских беженцев, но большинство отмечают ухудшение жизни из-за их появления.

“Наверное, в Словакии больше всего иссякает общественная поддержка Украины” – приводит слова политика издание ldnes.

Также по мнению Чапутовой, Словакия ограничена в военной помощи Киеву, и станет беззащитной, если не будет инвестировать в собственную оборонную промышленность.

Напомним, желание поддерживать Киев в конфликте падает не только в Словакии. Румынский сенатор Диана Шошоакэ недавно призвала прекратить поддержку Украины, назвав ее “криминальным государством”.

В конце 2022 года сразу несколько кандидатов от администрации президента США Джо Байдена, которые критикуют многомиллиардную военную помощь Украине, прошли в сенат и палату представителей конгресса США на промежуточных выборах.

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