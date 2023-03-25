Румынский сенатор Шошоакэ призвала прекратить поддержку Украины

Сенатор из Румынии призвала прекратить военную поддержку Украины. Фото: REUTERS

Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ назвала Украину «криминальным государством» и потребовала, чтобы Румыния пересмотрела свое отношение к Киеву из-за «террористического поведения» Украины.

«Наступил момент, когда и международная общественность должна понять, что Украина не заслуживает поддержки, которую она получает, потому что она является наследником нацистской империи», - написала Шошоакэ на своей странице в социальной сети.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес призвал премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза и главу правительства Великобритании Риши Сунака прекратить военную поддержку Украины. Такое предложение евродепутат озвучил после их заявлений о приверженности безопасности в мире.

Группа депутатов Европарламента также призвала прекратить военную и финансовую поддержку Украины.

Также сообщалось, что сотни американцев вышли к Белому дому на митинг против помощи Украине. Митинг поддержали около 200 американских общественных объединений.

Тем временем южнокорейские активисты провели акцию в поддержку спецоперации на Украине в центре Сеула.