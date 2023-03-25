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НовостиПолитика25 марта 2023 3:23

Румынский сенатор Шошоакэ призвала прекратить поддержку Украины

Сенатор Шошоакэ потребовала, чтобы Румыния прекратила поддерживать «криминальное государство»
Мария ПАВЛОВА
Сенатор из Румынии призвала прекратить военную поддержку Украины.

Сенатор из Румынии призвала прекратить военную поддержку Украины.

Фото: REUTERS

Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ назвала Украину «криминальным государством» и потребовала, чтобы Румыния пересмотрела свое отношение к Киеву из-за «террористического поведения» Украины.

«Наступил момент, когда и международная общественность должна понять, что Украина не заслуживает поддержки, которую она получает, потому что она является наследником нацистской империи», - написала Шошоакэ на своей странице в социальной сети.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес призвал премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза и главу правительства Великобритании Риши Сунака прекратить военную поддержку Украины. Такое предложение евродепутат озвучил после их заявлений о приверженности безопасности в мире.

Группа депутатов Европарламента также призвала прекратить военную и финансовую поддержку Украины.

Также сообщалось, что сотни американцев вышли к Белому дому на митинг против помощи Украине. Митинг поддержали около 200 американских общественных объединений.

Тем временем южнокорейские активисты провели акцию в поддержку спецоперации на Украине в центре Сеула.