По мнению Патрушева, США готовы поддерживать конфликт на Украине до последнего европейца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью “Российской газете” заявил о готовности Вашингтона поддерживать конфликт на Украине не только до последнего украинца, но и до последнего европейца.

“США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. Еще во времена холодной войны Пентагон при малейшей опасности со стороны СССР был готов превратить Европу в радиоактивную пустыню” – сказал Патрушев, отметив малую вероятность того, что в умах американских стратегов что-то поменялось.

Напомним, недавно о готовности Запада продолжать конфликт до последнего украинца высказался и российский лидер Владимир Путин. По словам президента, решение Британии передавать украинской армии боеприпасы с обедненным ураном является четким признаком этой готовности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эту новость, отмечал готовность некоторых стран Запада идти даже на сознательное нарушение международного гуманитарного права и подрыв стратегической стабильности во всем мире.

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