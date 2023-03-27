Путин присвоил звание «гвардейская» трем подразделениями ВС России Фото: REUTERS

Президент России подписал указы о присвоении звания «гвардейская» трем подразделениям Вооруженных сил РФ.

Как следует из документов на портале правовой информации, речь идет 346 отдельной бригаде специального назначения, 10 отдельной бригаде ордена Жукова и 25 отдельном полке специального назначения.

Почетное звание «гвардейская» присвоено подразделениям за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», сказано в указах.

Напомним, ранее Путин подписал указ о присвоении наименования «гвардейская» 35 зенитной ракетной бригаде. За несколько дней до этого глава государства присвоил аналогичное звание 53 зенитной ракетной бригаде наименование. Также ранее сообщалось о присвоении наименования «гвардейский» 228 Ленинградско-Павловскому мотострелковому Краснознаменному полку.

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