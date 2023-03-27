Протестующие против судебной реформы заблокировали главный въезд в Иерусалим Фото: REUTERS

Протестующие против судебной реформы в Израиле заблокировали главный въезд в Иерусалим, сообщают местные СМИ.

Как передает Times of Israel, в ходе демонстраций были задержаны три человека по подозрению в нападении на офицеров полиции. В настоящее время силовики пытаются разогнать протестующих.

Напомним, 27 марта на улицы Иерусалима, а также других городов Израиля, вышли протестующие. Люди требуют отставки премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху из-за его политики, а последней каплей послужила судебная реформа в стране. Высказавшегося против этих изменений министра обороны Йоава Галанта отправили в отставку.

Ранее несколько протестующих в Иерусалиме смогли прорваться в здание парламента, но их быстро схватили и вывели наружу. Между тем Нетаньяху обратился к протестующим гражданам, которых вышло на улицы около 630 тысяч, с призывом не применять насилие.