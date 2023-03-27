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НовостиПолитика27 марта 2023 16:03

Народная Милиция ДНР отчиталась об уничтожении позиций ВСУ в Авдеевке зажигательными боеприпасами

Цели уничтожены в районе авдеевского коксохимзавода
Сергей ЧИКОВ
Российские военные продолжают наступление на Авдеевку

Российские военные продолжают наступление на Авдеевку

Фото: Александр КОЦ

Артиллерийский расчет первого Донецкого армейского корпуса уничтожил позиции ВСУ в Авдеевке при помощи зажигательных снарядов. Видео работы по обнаруженным разведкой около авдеевского коксохимзавода целям опубликовали в телеграм-канале народной милиции ДНР.

Авдеевка является опорным пунктом ВСУ к северу от города Донецк. Из Авдеевки проводились регулярные обстрелы Донецка из РСЗО и артиллерии НАТО. В данный момент российские силы постепенно окружают город, который, по мнению руководителя пресс-центра сил обороны ВСУ Алексея Дмитрашковского может стать вторым Артемовском для украинских военных.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о впечатлениях украинских бойцов от работы тяжелых огнеметных систем “Солнцепек”, которые используют подобные зажигательные боеприпасы. Недавно в интервью украинскому изданию «Страна.ua» военный ВСУ рассказал, что при залпе Солнцепека выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался.