В МИД России сочли неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту МУС
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Россия считает абсолютно неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), заявил источник в Министерстве иностранных дел РФ.
«В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства», – сказал он в беседе с ТАСС.
Как отметил представитель российского внешнеполитического ведомства, Москва предупредила армянскую сторону о крайне негативных последствиях возможных решений Еревана.
Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд Армении признал, что обязательства Еревана перед МУС, изложенные в Римском статуте, соответствуют конституции страны.
Ранее непризнаваемый Россией МУС, расположенный в Гааге, выдал ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте страны Марии Львовой-Беловой.