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НовостиПолитика27 марта 2023 16:22

В МИД России сочли неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту МУС

Москва предупредила армянскую сторону о крайне негативных последствиях возможных решений Еревана
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД России сочли неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту МУС

В МИД России сочли неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту МУС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия считает абсолютно неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), заявил источник в Министерстве иностранных дел РФ.

«В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как отметил представитель российского внешнеполитического ведомства, Москва предупредила армянскую сторону о крайне негативных последствиях возможных решений Еревана.

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд Армении признал, что обязательства Еревана перед МУС, изложенные в Римском статуте, соответствуют конституции страны.

Ранее непризнаваемый Россией МУС, расположенный в Гааге, выдал ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте страны Марии Львовой-Беловой.