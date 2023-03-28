В штурмовой авиации ВКС России заявили о готовности отразить возможное контрнаступление Украины Фото: REUTERS

Штурмовики Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации готовы отразить любое возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал российский летчик в беседе с РИА Новости.

«Мы знаем, что противник готовит контрнаступление по всем фронтам, мы их будем ждать и мы готовы. Не подпустим их на наши рубежи», - сказал российский летчик.

Напомним, в минувший понедельник, 27 марта, Министерство обороны Украины призвало журналистов не поднимать тему контрнаступления украинских войск, назвав данную информацию оружием, которое будет использоваться в ходе боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о неспособности его страны начать контрнаступление без дополнительного вооружения, заявив, что Киев «не может ждать» поставок, так как оружие нужно как можно скорее. Он также назвал неблагоприятной для украинской армии ситуацию на востоке.