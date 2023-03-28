Захарова назвала "Саммиты за демократию" проявлением неоколониальных практик США

Мария Захарова Фото: REUTERS

"Саммит за демократию", проведение которого намечено на 28-30 марта 2023 года, является проявлением неоколониальных практик Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Так называемые "саммиты за демократию" – это явное проявление неоколониальных практик во внешней политике США", - подчеркнула Захарова.

Дипломат обратила внимание, что ни о каких равных правах участников речи не идет – Вашингтон полностью руководит процессом, в том числе через созданные им неправительственные организации, в чьи обязанности входит контроль за исполнением обязательств, взятых на себя участниками мероприятия.

"Очевидно, что о принципе суверенного равенства, лежащем в основе ооноцентричного миропорядка, при таких вводных даже не вспоминают", - заключила Захарова.

По ее оценке, главная цель проекта США - обновить и узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Это подтверждается попыткой повесить ярлык "автократий" на Россию и Китай, против которых Вашингтон пытается консолидировать участников саммита.

Как ранее писал сайт KP.RU, секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты, которые на словах ратуют за свободу слова, на деле попирают суверенитет других государств, назначив себя главным диктатором мира.

По его словам, это мероприятие будет еще одним "собранием в пользу мироустройства", в котором Соединенные Штаты намерены "вечно играть центральную роль, а инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык "недемократических государств".

Напомним, Николай Патрушев также назвал США "чемпионами" по количеству развязанных войн во всех частях мира. По его словам, Россия будет только приветствовать реальные шаги США в сторону демократии, но таковых пока не наблюдается.