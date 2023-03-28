Песков заявил, что активное участие ФРГ в накачивании Украины оружием не сулит ничего хорошего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Берлин постоянно повышает уровень своей вовлеченности в украинский конфликт, подчеркнув, что усиление военной помощи Киеву не сулит ничего хорошего.

«Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивании Украины оружием … Поэтому, конечно, ничего хорошего подобные действия и решения не сулят», - сказал представитель Кремля в ходе брифинга во вторник, 28 марта, отметив в своей речи, что Берлин «прямо и косвенно», но при этом «постоянно» увеличивает уровень вовлеченности в украинский конфликт.

Песков также отметил, что в целом на сегодняшний день отношения России и Германии «оставляют желать лучшего».

Напомним, накануне журнал Der Spiegel со ссылкой на письмо Министерство финансов ФРГ в бюджетную комиссию бундестага сообщило о планах Берлина согласовать увеличение помощи Киеву до 5,4 млрд евро.

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