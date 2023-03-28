Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности на фоне действий недружественных стран

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудят вопросы безопасности на фоне действий недружественных стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 28 марта 2023 года.

"Тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной", - уточнил официальный представитель Кремля.

По его словам, беседа российского и белорусского президентов состоится на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ), которое запланировано на апрель. Главной же темой мероприятие станет дальнейшее развитие СГ.

Напомним, Владимир Путин выразил мнение, что определение "недружественные страны" неточно отражает ситуацию в отношениях между ними и Россией, так как враждебно по отношению к стране относятся лишь власти этих государств.

По словам российского лидера, Москва заинтересована в самостоятельности европейских партнеров и в том, чтобы они принимали решения исходя из своих национальных интересов.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства назвал “оправданным и правильным” решение о создании Союзного государства России и Белоруссии. Он отметил, что страны способны сообща справиться с самыми сложными вызовами.

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