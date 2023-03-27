Spiegel: на Украину прибыли последние 18 обещанных Германией танков Leopard 2

Все обещанные Германией танки прибыли на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Spiegel со ссылкой на собственные источники заявило о прибытии всех обещанных Германией танков Leopard на Украину. По данным издания, последние танки покинули Германию на прошлой неделе и уже пересекли границу Украины.

“Восемнадцать танков Leopard 2, обещанных федеральным правительством, прибыли на Украину” – сообщается в публикации.

Также в статье отмечено, что около 40 БМП Marder производства Германии также прибыли в зону конфликта. Немецкие власти хранят в секрете маршрут поставок вооружений исходя из соображений безопасности.

Напомним, по сообщениям немецких газет, Германия, осуществляя поставки оружия на Украину, значительно снизила свое количество боеприпасов. Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что поставки танков в таком количестве не окажут влияния на расклад сил и делаются исключительно для имитации поддержки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что поставки Западного оружия на Украину не изменят цели и итог спецоперации, но могут затянуть конфликт и привести к печальным последствиям для мирных граждан Украины.