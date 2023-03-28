ABC: истребители Су-35 усилили доминирование России в зоне спецоперации

На Западе считают, что истребители Су-35 усилили военное доминирование России в зоне спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Привлечение современных истребителей Су-35 к боевым действиям в зоне проведения специальной военной операции усилило доминирование России в воздухе. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, Киеву нечего противопоставить новому поколению российских военных самолетов. Журналисты также отметили, что такое положение дел не может не беспокоить Вашингтон и его союзников по НАТО.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предрек Украине уничтожение. По мнению экс-главы Белого дома, от Незалежной "ничего не останется" за те полтора года, что остаются до выборов американского президента.

Напомним, западные журналисты выразили мнение, что поставки западного вооружения не предоставят Киеву решающего преимущества в запланированном на весну 2023 года наступления.