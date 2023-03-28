Пентагон заявил о намерении продолжать полеты беспилотников над Черным морем после инцидента с дроном Reaper

Пентагон заявил о намерении продолжать полеты беспилотников над Черным морем Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты продолжат совершать полеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов над Черным морем, несмотря на инцидент с дроном MQ-9 Reaper, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации», – сказал глава Пентагона на слушаниях в Конгрессе США.

Вместе с тем Остин не стал прямо отвечать на вопрос, продолжают ли американские военные совершать полеты в районе крушения беспилотника MQ-9.

Напомним, 14 марта 2023 года в международных водах Черного моря недалеко от Крыма потерпел крушение БПЛА MQ-9 Reaper. Генерал ВВС США Джеймс Хекер утверждает, что беспилотник якобы выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве.

Позже в Минобороны России заявили, что причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море стало резкое маневрирование, после которого дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты. Вооружение против американского дрона не применялось, российские силы в контакт с ним не вступали, отметили в ведомстве.