В Китае высмеяли министра обороны Украины за фото на фоне натовской бронетехники

Читатели китайского издания "Гуаньча" высмеяли размещенное в сети министром обороны Украины фото с западной бронетехникой. Фото: социальные сети Алексея Резникова.

Читатели китайского издания «Гуанча» высмеяли министра обороны Украина Алексея Резникова за фото на фоне натовской бронетехники, которое тот опубликовал в социальных сетях.

Резников разместил в сети фото на фоне пяти единиц военной техники, украшенных флагами США, европейских стран и Украины.

Комментируя размещенное Резниковым фото, читатели «Гуаньча» отметили, что поставки западной военной техники превращают Украину в «свалку США и Европы» и иронично предположили, что Киев получил «только эти пять машин» от Запада.

«Все на месте, все готовы к бомбардировке!», - оценил один из комментаторов композицию на фото.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыли последние 18 обещанных Германией танков Leopard 2. Также в зону конфликта прибыло 40 БМП Marder производства Германии.

Также сообщалось, что США передадут Украине старую версию танков Abrams для ускорения поставок.

Тем временем немцы хотят производить свои танки на Украине. Почему их шансы не так высоки, читайте здесь на KP.RU.