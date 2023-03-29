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НовостиПолитика29 марта 2023 2:43

Полянский назвал причину, которая мешает установлению мира на Украине

Дмитрий Полянский заявил, что до установления мира на Украине далеко из-за действий Запада
Мария ПАВЛОВА
Полянский рассказал, почему не получится быстро достичь мира на Украине.

Полянский рассказал, почему не получится быстро достичь мира на Украине.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данном этапе в деле установления мира на Украине трудно продвинуться дальше, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат назвал причиной, мешающей установить мир на Украине, действия Запада.

«Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия», - цитирует Полянского РИА Новости.

Дипломат добавил, что западные страны лишь раздувают конфликт, поставляя оружие Киеву.

Тем временем в Китае высмеяли министра обороны Украины Алексея Резникова за фото на фоне натовской бронетехники. Читатели издания «Гуаньча» назвали Украину «свалкой США и Европы» после поставок Киеву устаревших западных вооружений.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 марта 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.