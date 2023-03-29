Военная спецоперация на Украине 29 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Боевая тренировка военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) танкового подразделения в зоне проведения спецоперации. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 марта 2023 года.

Российские войска задействовали огнеметную систему «Солнцепек» на территории проведения специальной военной операции. Огнеметная система «Солнцепек», при поддержке БМ-21 «Град» на авдеевском направлении помогла поразить огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также личного состава пехотных подразделений украинских войск.

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывает свою технику и резервы из-под Киева в Харьковскую область. В частности, ВСУ стягивают артиллерию польского производства в район Купянска.

Вооруженные силы (ВС) России практически полностью зачистили территорию завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), который расположен в городе Артемовске. Об этом во вторник, 28 марта, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео тест-драйва британского танка Challenger 2, полученного от Великобритании, заявив, что скоро данные танки приступят к выполнению боевых задач.

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на Авдеевском направлении для Вооружённых войск Украины (ВСУ) близка к критической, отметив, что в город теперь запрещен въезд гражданских, в том числе журналистов и волонтеров.

Воздушную тревогу объявили во вторник, 28 марта в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, а также Полтавской и Кировоградской областях Украины. Кроме того, тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Под завалами поврежденного при обстреле ВСУ дома в Донецке найдены тела двух человек. Жильцы квартиры на первом этаже погибли при обрушении перекрытий.

Минобороны России сообщило о сбитой в зоне СВО «умной бомбе». Кроме того, российские средства ПВО сбили 18 снарядов РСЗО HIMARS.