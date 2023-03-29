Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином на Украине

Зеленский готов встретиться с Си Цзиньпином на Украине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, если китайский лидер прибудет на Украину. Его слова приводит издание Associated Press.

По словам украинского политика, у него совсем не было контактов с первым лицом Китая в 2022 году.

"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним", - уточнил Зеленский.

Как ранее писал сайт KP.RU, чиновник Евросоюза на условиях анонимности признался изданию Financial Times, что ЕС "подталкивает" Си Цзиньпина к разговору с Владимиром Зеленским. Источник утверждает, что для европейских лидеров важно взаимодействие китайского лидера не только с Москвой, но и с Киевом.

Напомним, американские журналисты сообщили, что Си Цзиньпин намерен провести онлайн-беседу с Владимиром Зеленским. В Соединенных Штатах полагают, что это свидетельствует о "намерении Пекина играть более активную роль в посредничестве для окончания конфликта на Украине".