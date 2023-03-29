Зеленский оценил возможные последствия поражения ВСУ в Артемовске

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Глава Украины Владимир Зеленский оценил последствия поражения Вооруженных сил страны (ВСУ) в Артемовске, который из последних сил удерживается украинскими войсками, несмотря на высокие потери.

По его словам, решение не отступать из города связано с политическими мотивами. Президент Незалежной опасается, что потеря Артемовска увеличит давление Запада и украинского народа на Киев с целью поиска компромисса для скорейшего мирного урегулирования конфликта.

"Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", - признался Зеленский.

По его словам, взятие Артемовска российскими силами также подорвет боевой дух ВСУ и станет "дорогостоящим политическим поражением".

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России практически полностью зачистили территорию завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), который расположен в городе Артемовске. Об этом во вторник, 28 марта, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Напомним, один из российских бойцов, принимающих участие в боевых действиях в Артемовске, сообщил, что украинские войска все реже используют авиацию на Артемовском направлении. В тоже время, по его словам, авиация российских сил обстреливает украинские позиции достаточно интенсивно.