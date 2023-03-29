Москалькова: украинских военнопленных, которых ранее Киев менять не хотел, вернут на родину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что украинские военнопленные, которых ранее Киев отказывался менять, будут возвращены на родину. В этом ее заверил омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. Слова Москальковой передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что Украина отказалась обменивать 70 своих пленных. Их список опубликовала омбудсмен Татьяна Москалькова. Среди ненужных на родине солдат ВСУ оказались мужчины возрастом от 22 до 58 лет.

— В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека [Украины] заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе, — сообщила Москалькова.

Многие украинские пленные самостоятельно отказываются от включения в списки на обмен и хотят остаться в России. Им предлагают вступить в батальон Богдана Хмельницкого после оформления всех необходимых документов. Принимают туда только тех, кто не совершал военных преступлений.