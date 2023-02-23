Омбудсмен Сердюкова рассказала о желании пленных украинских солдат остаться в ЛНР

Омбудсмен сообщила, что пленные солдаты ВСУ не хотят возвращаться на Украину. Фото: REUTERS

Военнослужащие ВСУ, попавшие в плен, отказываются возвращаться на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

По словам омбудсмена, ей известны случаи, когда украинские военнослужащие отказываются от включения в список на обмен пленными.

«Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина, изъявив желание остаться в ЛНР», - написала Сердюкова в своем Telegram-канале в среду 22 февраля.

Военнослужащие ВСУ, находящиеся в плену, обеспечены трехразовым питанием, медпомощью и соответствующей погоде одеждой, отметила омбудсмен.

Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось, что батальон из украинских военнопленных, добровольно перешедших на сторону республики, сформирован в Донецкой народной республике (ДНР).

Также сообщалось, что в январе двое украинских военнослужащих из элитной части перешли на сторону России.

Тем временем американский писатель и ветеран Ноктис Дрейвен считает, что политика киевских властей побуждает украинских мужчин перейти на сторону России.