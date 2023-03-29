Дмитрий Полянский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим превратил Артемовск в символ, что стало трагической ошибкой Украины. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

"Это их трагическая ошибка, потому что теперь они бросают все больше и больше неопытных новобранцев в качестве пушечного мяса в этот район", - уточнил Полянский.

Дипломат выразил уверенность, что судьба Артемовска уже предопределена – он будет освобожден российскими силами в течение дней, ну или недель, в крайнем случае.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Украины Владимир Зеленский оценил последствия поражения Вооруженных сил страны (ВСУ) в Артемовске, который из последних сил удерживается украинскими войсками, несмотря на высокие потери. По его словам, решение не отступать из города связано с политическими мотивами.

Напомним, ВСУ начали применять в Артемовске тактику выжженной земли, уничтожая жилой сектор на юге города, рассказал один из российских бойцов. Как выяснили российские журналисты, украинские войска "уничтожают все, что сдали" российским силам. По словам одного из жителей Артемовска, ВСУ усилили обстрелы жилого района на южной окраине города.