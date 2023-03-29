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НовостиПолитика29 марта 2023 10:40

Песков предупредил о долгой гибридной войне Запада против России

России нужна твердость, уверенность в себе и целенаправленность, заявил пресс-секретарь президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков предупредил о долгой гибридной войне Запада против России

Песков предупредил о долгой гибридной войне Запада против России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запад развязал против России гибридную войну, это противостояние затянется надолго, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если вы имеете в виду войну в широком контексте – это противостояние с враждебными государствами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, – то это надолго. Здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность», – заявил он в ходе брифинга.

Напомним, ранее Песков объяснил, что Россия засекретила сведения о показателях национальной экономики в связи с ведущейся Западом гибридной войной против страны.

Как писал сайт KP.RU, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники развязали тотальную гибридную войну против России. По его словам, США являются главным бенефициаром, поскольку наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского военно-промышленного комплекса.

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