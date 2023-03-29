Песков прокомментировал планы Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Песков считает, что Россия не вправе давать Си Цзиньпину советы по встрече с Зеленским Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сам решает вопросы о целесообразности тех или иных контактов, Россия не вправе давать ему советы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможную встречу китайского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы знаем взвешенную позицию КНР, мы ее высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов. Мы не вправе здесь выступать с какими-либо советами», – сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, если он прибудет на Украину. По словам украинского политика, у него совсем не было контактов с первым лицом Китая в 2022 году.

Между тем чиновник Евросоюза на условиях признался, что ЕС подталкивает Си Цзиньпина к разговору с Зеленским. Для европейских лидеров важно взаимодействие китайского лидера не только с Москвой, но и с Киевом, отметил он.

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