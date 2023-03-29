Глава МО Украины Резников заявил, что Киев планирует контрнаступление сразу по нескольким направлениям

Российские военные готовы к контрнаступлению ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал о плане предстоящего контрнаступления ВСУ. Он считает, что Киев сможет наступать одновременно на нескольких направлениях. Также в интервью ERR Резников отметил, что очень важно найти наиболее подходящий момент для наступления.

“Оно уже планируется по нескольким направлениям. Важно определить наиболее подходящий момент” – заявил Резников, отметив, что танки Leopard будут задействованы в этой атаке.

Напомним, военный эксперт Виктор Литовкин называл поставки нескольких десятков танков Leopard Киеву “демонстрацией поддержки”. По мнению эксперта, для линии соприкосновения в 800 километров пара танковых рот это “капля в море”, которая не приведет к изменению баланса сил.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассказал все возможные сценарии анонсированного контрнаступления Киева и отметил бесперспективность планов Запада. Находясь на месте он увидел не только готовность российских сил к отражению любых, даже внезапных атак противника, но и высокий моральный дух и “боевой азарт” бойцов ВС РФ.