В Конгрессе США озвучили объемы реальной финансовой помощи, получаемой Украиной

В Конгрессе США заявили, что Украина получает только 20% выделяемой ей финансовой помощи Фото: архив "КП"

Украина непосредственно получает только 20% финансовой помощи, выделяемой Соединенными Штатами, заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

«Из выделенных 113 миллиардов долларов примерно 60% ассигнуются американским войскам, американским рабочим, а также на модернизацию американских запасов вооружения. В реальности только 20% финансирования идет непосредственно украинскому правительству в форме прямой бюджетной поддержки», – рассказал он в ходе слушаний в Конгрессе США.

По словам парламентария, для получивших большинство в Палате представителей республиканцев подотчетность выделяемых средств будет иметь ключевое значение для продолжения оказания помощи Украине.

Напомним, в прошлом году республиканцы инициировали аудит средств, направленных США на помощь Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее сенаторы Конгресса Соединенных Штатов внесли резолюцию, в которой содержится требование к президенту страны Джо Байдену прекратить оказание военной поддержки Украине.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Полтриллиона долларов коту под хвост слито»: Пучков озвучил расходы Запада на поддержку Украины (подробнее)