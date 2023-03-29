Путин освободил Александра Чуприяна от должности первого замглавы МЧС

Александр Чуприян освобожден от должности первого заместителя главы МЧС Фото: Пресс-служба МЧС

Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника МЧС Александра Чуприяна от должности первого заместителя главы МЧС. Указ об отстранении был опубликован 29 марта 2023 года на государственном портале правовой информации.

“Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий”, – говорится в опубликованном указе.

Напомним, Александр Чуприян с 2018 года был первым заместителем погибшего время учений в Красноярском крае главы ведомства Евгения Зиничева. На должность врио главы МЧС генерал-полковника назначил президент России Владимир Путин 10 сентября 2021 года.

Чуприян работал замглавы МЧС с ноября 2006 года. У генерал-полковника есть медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, две почетные грамоты правительства РФ и другие ведомственные награды.