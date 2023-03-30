Медсестра Кристина Ким, вытащившая на себе 12 десантников из-под обстрела: «Я не думала о том, что мне страшно»

Медсестра Кристина Ким вынесла из-под обстрела 12 десантников. Фото: Михаил ТЕРЕЩЕНКО, ТАСС.

Младший сержант, медсестра 39-го отдельного медицинского отряда 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Кристина Ким получила медаль Суворова из рук президента России Владимира Путина.

Кристина Ким вынесла из-под обстрела 12 раненых десантников. О том, как это было, она рассказала KP.RU.

«Пули и снаряды летели сверху. Они взрывались рядом, когда мы ползли или бежали. Вытаскивала людей, как могла. Если человек еще мог идти, то помогала добежать, дотаскивала. Если был ранен в конечности, то ползла вместе с ним», - рассказала Кристина.

По словам девушки, перетаскивать крупных мужчин в экипировке было тяжело, но мысли бросить раненых не возникало.

«Я думала только о мальчиках, которым нужно помочь, потому что это чьи-то сыновья, мужья. В таких условиях мы одно целое и должны поддерживать друг друга», - объяснила она.

Подробности о подвиге Кристины Ким читайте здесь на KP.RU.

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