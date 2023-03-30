Военная спецоперация на Украине 30 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

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С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 марта 2023 года.

Минобороны сообщило, что ВС России за прошедшие сутки уничтожили до 310 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Суммарные потери Киева за сутки составили до 535 человек.

Врачи петербургской больницы спустя пять месяцев лечения выписали 41-летнего героя Донбасса Рустама Худайнурова, отбившегося от гранат, сброшенных с дрона ВСУ.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал о плане предстоящего контрнаступления ВСУ. Он считает, что Киев сможет наступать одновременно на нескольких направлениях.

В ЛНР заявили о применении ВСУ тактики ковровых бомбардировок в боях за Рубежное и Северодонецк. Украинские войска часто обстреливали школы и детские сады из артиллерийских орудий и РСЗО «Град», отметили в Луганске.

Депутат Виталий Милонов, отправившийся добровольцем в зону проведения спецоперации на Украине, рассказал об обстановке в Горловке. По его словам, жизнь в городе идет под постоянным сопровождением звуков артиллерии.

Генштаб армии Украины признал успешное продвижение российских сил в Артемовске.