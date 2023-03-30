Минэнерго Украины призвало мировые энергетические компании поделиться прибылью с Киевом Фото: REUTERS

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Politico заявил, что крупнейшие мировые сырьевые компании должны отдать Украине сверхприбыль, полученную из-за конфликта. Киев оценил излишки в более 200 млрд долларов.

Как пояснил Галущенко, Украина считает справедливым, если энергетические компании поделятся доходами, которые получили благодаря спецоперации. Названная сумма упоминается в публичных отчетах пяти ведущих компаний — BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Деньги Киев хотел бы потратить на восстановление энергетического комплекса.

Также министр призвал Запад найти способы «закрыть лазейки» в санкциях, которые связаны с продажей российских энергоносителей. Чтобы страны ЕС могли избавиться от зависимости от российских поставок, Киев предлагает предоставить им альтернативное ядерное топливо.

Ранее в «Укрэнерго» сообщали о существенном дефиците в энергосистеме Украины. Российские ВС наносят удары по инфраструктуре противника после теракта на Крымском мосту. Эксперты считают, что восстановить энергетику Украины уже не получится.