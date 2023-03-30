"Росэлектроника" создала стелс-материал для самолетов, поглощающий 95% излучения РЛС

Новый материал для самолетов поглощает до 95% излучения РЛС. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию Ростех) получил опытные образцы принципиально нового стелс-материала, который способен поглощать до 95% падающего электромагнитного излучения радиолокационных станций (РЛС). Об этом говорится в сообщении на сайте Ростеха.

Материал представляет собой несколько слоев стеклоткани, в основе которой тонкие нити с металлическим сердечником в стеклянной изоляции. Он может использоваться для изготовления деталей летательных аппаратов.

Это совершенно новое конструкционное решение, так как прежде в самолетах использовалось только стелс-покрытие, которое нужно было регулярно восстанавливать. Новый материал не требует никакого обслуживания, утверждают в Ростехе.

В госкорпорации добавили, что опытные образцы успешно прошли заводские испытания.

Напомним, в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех рассказали об опыте применения новейших многоцелевых ракет "Изделие 305Э" в зоне специальной военной операции. Оружие интегрировано в систему ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М.

Как ранее писал сайт KP.RU, самолет Sukhoi Superjet 100 к 2024 году станет полностью российским. Об этом премьеру Михаилу Мишустину рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, в 2023 году планируется завершить сертификацию отечественного двигателя ПД-8, а в 2024 году начнется его серийное производство. Этот двигатель, в том числе будут устанавливать на Sukhoi Superjet.

Позднее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил об ускорении создания импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100. По его словам, российский двигатель ПД-8 планируют сертифицировать уже весной 2023 года.