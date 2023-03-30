Российские системы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"

Российские средства ПВО уничтожили новую украинскую ракету "Гром-2" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) впервые с начала специальной военной операции сбили новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2". Об этом сообщается в сводке о ходе специальной военной операции на Украине, опубликованной в телеграм-канале министерства обороны России в четверг, 30 марта 2023 года.

Уничтожены также три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

"В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские системы противовоздушной обороны впервые с начала спецоперации на Украине сбили управляемый реактивный снаряд GLSDB, или так называемую "умную бомбу" с авиадвигателем.

Напомним, в Симферопольском районе Крыма средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, дрон упал в поле. Жертв и разрушений нет.

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