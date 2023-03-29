Беспилотник сбит в Симферопольском районе Крыма Фото: Архив "КП"

В Симферопольском районе Крыма средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Сбит БПЛА, упал в поле. Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации», – написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее в городе Киреевск Тульской области на месте прогремевшего 26 марта взрыва были найдены обломки украинского беспилотника Ту-141 «Стриж». Вероятно, он нес на себе взрывчатку и сдетонировал при падении. За несколько дней до этого в Крыму в районе Джанкоя система ПВО сбила украинский беспилотник.

Как писал сайт KP.RU, накануне в Государственную думу внесли проект закона, который наделяет силовые структуры правом вести борьбу с беспилотниками всех видов для отражения нападения на охраняемые объекты.

Авторы проекта привели данные, согласно которым в прошлом году в РФ зарегистрировали 81 попытку пролетов беспилотников над территорией учреждений уголовно-исполнительной системы, а также пресекли 208 полетов дронов над охраняемыми объектами.