ФСБ требует арестовать репортера WSJ Гершковича Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности требует арестовать репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного по подозрению в шпионаже.

«В суд поступило ходатайство следственного управления ФСБ об избрании корреспонденту Wall Street Journal Гершковичу меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как писал сайт KP.RU, корреспондент WSJ был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Силовики обвиняют журналиста издания в том, что он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют государственную тайну.

Сообщалось, что Гершкович приезжал на Урал, чтобы собрать материал для текста об отношении людей к известной российской частной военной компании.

Между тем в МИД России заявили, что вопрос обмена задержанного репортера WSJ сейчас не стоит.

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