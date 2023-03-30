Глава МИД Украины Кулеба ожидает, что Запад навяжет Киеву "Минск-3" при провале наступления ВСУ

Кулеба признал высокую вероятность компромисса с Россией в случае поражения ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что, в случае провала украинской армии в готовящемся весеннем контрнаступлении, Запад может склониться в сторону компромисса с Россией.

“Они повсюду — в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое в духе "Минска-3"”, – заявил министр о политиках, которые часто призывают Запад прекратить поддержку Киева и способствовать дипломатическому решению конфликта на Украине.

Также Кулеба считает, что поставки западного оружия Украине неизбежно пострадают в случае провала наступления ВСУ. Он отметил, что западные политики нередко заявляют о том, что украинская армия должна провести “одной решающее сражение”, по итогам которого будут определены дальнейшие меры поддержки Киева.

Напомним, подобное мнение ранее высказывал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, а также отмечал бесперспективность запланированного контрнаступления. Также недавно американский военный аналитик Шон Белл заявлял, что украинская армия быстро выдохнется в ходе наступления, что на фоне недостаточных поставок Западного вооружения приведет к поражению Киева.