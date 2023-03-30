СК России сообщил о задержании замгубернатора НАО по делу о получении взятки в два млн рублей

Замглавы Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в получении взятки Фото: Александр Смирнов/ТАСС

Заместитель главы Ненецкого автономного округа (НАО) Андрей Блощинский был задержан по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов рублей, сообщает Следственный комитет России.

Как уточняется на сайте ведомства, замгубернатора потребовал через посредника от представителя коммерческой компании взятку в размере 10% от прибыли, полученной по государственному контракту. В итоге Блощинский получил около двух миллионов рублей, после чего чиновник и его подельников задержали.

Сейчас в отношении замглавы НАО возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). Обстоятельства преступления в настоящее время устанавливаются, по месту его жительства и работы проводятся обыски.

Напомним, во вторник, 28 марта, стало известно, что Блощинского задержали по подозрению в коррупции.

Накануне были задержаны временно исполняющие обязанности заместителей главы Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова. Их подозревают в получении взятки.