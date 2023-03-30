Суд арестовал врио замглавы Брянской области Кулешову по делу о взятке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Басманный суд Москвы арестовал временно исполняющую обязанности заместителя главы Брянской области Татьяну Кулешову, которую обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«Суд постановил избрать в отношении Кулешовой меру пресечения в виде заключения под стражу», – огласила решение судья Наталия Дударь.

Кулешова арестована до 28 мая 2023.

Напомним, накануне временно исполняющие обязанности заместителей главы Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова были задержаны по подозрению в коррупции. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере. Размер взятки составил 4,4 миллиона рублей. Посредников, которые передавали ее, также задержали.

Как писал сайт KP.RU, ранее заместитель главы Ненецкого автономного округа Андрей Блощинский был задержан по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов рублей.