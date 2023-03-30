Медведев прокомментировал петицию с призывом разместить на Украине ядерное оружие США

Медведев прокомментировал петицию о размещении на Украине ядерного оружия США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на петицию о передаче Украине американского ядерного оружия в России может появиться ответная петиция о превентивном ядерном ударе.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о появлении на сайте офиса Зеленского петиции о размещения на Украине ядерного оружия НАТО и возвращении стране собственного ядерного вооружения. Медведев, задав вопрос о том, как граждане России могут ответить на это, заявил, что ответить “можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия”.

На сайте Зеленского часто появляются петиции, которые не оставляет без внимания Дмитрий Анатольевич, так, например, недавно Медведев ответил на поручение президента Украины Владимира Зеленского изучить возможность переименования России в «Московию», назвав украинского лидера «верховным киевским нацистом».