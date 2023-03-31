Турция ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО. Фото: Олег ЗОЛОТО

Турция ратифицировала протокол о членстве Финляндии в НАТО. Это произошло в ночь на пятницу 31 марта. Об этом говорится в сюжете турецкого телеканала A Haber.

«На пленарном заседании парламента было принято законодательное предложение о том, что ратификация Протокола о присоединении Финской Республики к Североатлантическому договору считается целесообразной», - передает телеканал.

Также сообщается, что за ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО было подано 276 голосов.

«Предложение принято. Поздравляем Финляндию и ее граждан», - резюмировал вице-спикер парламента Хайдар Акар.

Напомним, после того, как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, президент Турции Эрдоган заявил, что считает членство двух северных стран в НАТО ошибкой, а турецкий МИД уже представил список требований, которые он считает необходимыми для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В частности, Турция требовала от Стокгольма и Хельсинки отказа от поддержки осевших в двух государствах и получивших там защиту курдских иммигрантов из Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней отрядов народной самообороны YPG.

В январе 2023 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия не исполнили обязательства перед Анкарой по членству в НАТО.

Позднее Эрдоган сообщил генсеку НАТО Столтенбергу о готовности рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно. При этом глава МИД Турции отметил, что вопрос со Швецией остается открытым.