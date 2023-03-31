NYT: Большое жюри Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинения Трампу

Большое жюри проголосовало за выдвижение обвинения экс-президенту США Трампу. Фото: REUTERS

В Нью-Йорке Большое жюри проголосовало за то, чтобы предъявить обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет в четверг 30 марта газета The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники.

Сообщается, что речь идет о деле по подлогу финансовых документов компании Trump Organization. Формулировка обвинений, которые будут предъявлены Трампу, не оглашается. По информации издания, обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшее врем, а Дональду Трампу будет предложено добровольно сдаться.

Ранее Трамп заявил, что предъявление ему обвинений приведет к «смертям и разрушениям». Экс-президент США заявил, что такие обвинения может выдвинуть только «дегенеративный психопат».

Напомним, 10 марта 2023 года окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала бывшего президента для дачи показаний по делу о секретных выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, осуществлённых в разгар президентской кампании 2016 года.

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