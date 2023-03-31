Гуменюк: большое число уклонистов от мобилизации на Украине связано со снижением мотивации

Официальный представитель командования ВСУ "Юг" Гуменюк признала снижение мотивации у военнообязанных украинцев. Фото: REUTERS

Большое количество уклоняющихся от мобилизации на Украине вызвано «снижением мотивационного ресурса». Так объяснила ситуацию с ростом числа уклонистов пресс-секретарь оперкомандования ВСУ «Юг» Наталия Гуменюк в интервью украинским СМИ.

«Мотивационный ресурс у людей уменьшился», - сказала Гуменюк, добавив, что многие украинцы, эвакуировавшиеся в регионы, расположенные далеко от боевых действий, не становятся на учет в военкоматы, так как «осознали, что жизнь может продолжаться без боевых действий».

Также Гуменюк заявила, что «центры комплектования не ставят своей целью похищать людей», а силовые задержания военнообязанных «являются вынужденной мерой» и посоветовала украинцам «начинать с себя и дать ответ, выполнил ли ты предусмотренные законом вещи».

Напомним, советник Пушилина Ян Гагин назвал формы мобилизации на Украине чудовищными и рассказал, что на Украине будущих военнослужащих хватают прямо на улицах.

Тем временем уклонисты стали всеукраинской проблемой. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее одесский военком объявил вознаграждение за уклонистов от мобилизации.