Песков: Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год

Песков рассказал, что Путин уже подал декларацию о доходах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин уже подал декларацию о доходах за 2022 год. Об этом в пятницу 31 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Да, уже сдал», - цитирует агентство ответ Пескова на вопрос о том, отчитался ли президент РФ о доходах за прошедший год.

Песков добавил, что большинство сотрудников Кремля также подали сведения о своих доходах за истекший период.

Ранее Песков напомнил, что публикация деклараций Путина и чиновников Кремля необязательна. Тем не менее Владимир Путин, а также чиновники Кремля подадут декларации о своих доходах в срок до 1 апреля 2023 года, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, в конце декабря 2022 года российский президент подписал указ, согласно которому декларации чиновников о доходах, а также других сведениях об их имуществе не будут публиковаться на сайтах ведомств или в СМИ во время проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заработал в 2021 году 10 202 616 рублей. Это следует из декларации о доходах российского президента, опубликованной на официальном сайте Кремля в апреле 2022 года.