Секретарь СНБО Украины пообещал не применять силу при «очистке от людей» Киево-Печерской лавры Фото: REUTERS

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о необходимости выселить монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, обещая при этом, что силу при «очистке от людей государственного заповедника» применять не будут.

«Я неоднократно говорил, что мы этого делать не будем. Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика», - заявил глава СНБО в эфире всеукраинского телемарафона.

Данилов заявил, что решение украинских властей будет выполнено «спокойно», а «государственный заповедник будет полностью в руках страны». «Лавра будет очищена от людей, которые там пока еще находятся», - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе, 20 марта, члены Священного Синода УПЦ Московского патриархата во главе с Онуфрием приехали в президентский офис с целью донести до украинских властей позицию патриархата по выселению монахов из Киево-Печерской лавры. Как писал сайт KP.RU, правоохранительные органы потребовали покинуть территорию офиса, указывая на объявленную в Киеве воздушную тревогу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Битва за Киево-Печерскую лавру: какое будущее ждёт христианство на Украине (подробнее)