«РВ»: российские спецназовцы устроили «Судный день» для украинских войск Фото: REUTERS

Российские бойцы из 24-й отдельной бригады специального назначения устроили «Судный день» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет «Русская весна», сообщая, что военные из Новосибирска провели операцию, применяя противотанковые управляемые ракеты, а также минометы и стрелковое оружие.

«Парни из 24-й обр спецназначения устроили «Судный день» для ВСУ. Выявленная вражеская группа была накрыта прицельным огнем и значительно поредела», - сказано в статье.

Напомним, ранее российские спецназовцы применили малые беспилотники-камикадзе в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Подобное вооружение может автоматически выбирать маршрут к цели, а также способно нести заряды разной мощности. Данный комплекс используется для разведки, а также для нанесения ударов.

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