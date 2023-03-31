Российская артиллерия нанесла удар по скоплению техники ВСУ в Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Артиллеристы Вооруженных сил Украины нанесли ночью 30 марта удар по скоплению техники украинской армии в Херсонской области, рассказал знакомый с ситуацией источник.

По информации РИА Новости, Вооруженные силы Украины потеряли в результате артиллерийского удара 23 человека и 12 единиц техники. Кроме того, 12 военнослужащих были ранены.

В свою очередь в администрации Новокаховского городского округа Херсонской области заявили, что вечером 30 марта ВСУ обстреляли поселок Днепряны на левом берегу Днепра. Один из снарядов калибра 155 мм прилетел в жилой дом. В результате атаки никто не пострадал.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские войска уничтожили в Херсонской области два ангара с военной техникой и оружием ВСУ. Они принадлежали 122-ой бригаде территориальной обороны украинской армии.

Между тем врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг распространяемые по социальным сетям слухи о том, что Россия выводит войска из Новой Каховки.

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